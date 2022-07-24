«الآثار» تحتفي بثورة يوليو.. معرض صور ورسوم متحركة وورشة حكي

عدد من الفاعليات المهمة شهدتها المواقع والمتاحف الأثرية احتفاءً بالذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو، التي تعد عيدًا قوميًا لمصر، إذ احتفت متاحف شرم الشيخ ورشيد وبني سويف عبر تنظيم عدد من الفاعليات والندوات

«حكاية ثورة»

وتزامناً مع بدء انطلاق فعاليات البرنامج الصيفي لمتحف شرم الشيخ، تمّ الاحتفال اليوم بذكرى مرور 70 عامًا على ثورة 23 يوليو 1952م بإقامة فعالية بعنوان «حكاية ثورة»، التي تضمنت عمل عرض تقديمي للتعريف بالثورة وأهدافها مع عرض فيلم الرسوم المتحركة عن الثورة، بالإضافة إلى تقديم فقرات غنائية وطنية وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ.

كما نظم متحف آثار بني سويف، صباح اليوم ندوة بعنوان «الذكرى السبعين لثورة الأحرار»، حاضر فيها الدكتور محمد جمال أخصائي ترميم بمتحف آثار بني سويف تحدث خلالها عن تاريخ الثورة وأبرز شخصياتها ودورها في الحفاظ على التراث والآثار، كما تمّ فتح باب المناقشة والحوار في نهاية الندوة لإبداء الآراء، وأعرب الجميع عن مدى سعادتهم والاستفادة من المحتوى العلمي التاريخي الذي جرى تقديمه.

معرض للثورة وتماثيل لـ ناصر

وفي سياق متصل، شهد متحف رشيد الوطني افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية تناول المعرض أبرز أحداث ثورة 23 يوليو، كما يحوي المعرض الذي فتح أبوابه للجمهور اليوم الأحد، مجموعة صور للزعيم الراحل جمال عبدالناصر في أثناء تفقده بعض وحدات الجيش والجنود في الميدان وغيرها، هذا بخلاف تمثال نصفي للرئيس جمال عبد الناصر.

كما شهد افتتاح المعرض اليوم ورشة حكي للأطفال عن أبطال ثورة يوليو سواء من الضباط الأحرار أو الأبطال المشاركين فيها، مع تناول أهم إنجازاتها، والعوامل المشتركة بينها وبين ثورة 30 يونيو.