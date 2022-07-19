الصور الأولى لـ3 أشقاء لقوا مصرعهم داخل حفرة للتنقيب عن الآثار بقنا

تنشر «الوطن» صورة تجمع 3 أشقاء، ضمن أسرة مكونة من 6 أشحاص، لقوا مصرعهم داخل حفرة بقرية «العركي»، في فرشوط، بمحافظة قنا، أثناء التنقيب على الآثار.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بمصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة، في انهيار حفرة عليهم في منزل بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وتبين أنهم لقوا مصرعهم أثناء التنقيب عن الآثار.

أسماء ضحايا انهيار حفرة في قنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، جاءت أسماء الضحايا، وهم من أسرة واحدة «مريم جميل حكيم»، 40 سنة، و«فادي جميل حكيم»، 35 سنة، و«هاني جميل حكيم»، 27 سنة، و«أبنوب نشأت رسمي»، 35 سنة، و«بركات نشأت رسمي»، 35 سنة، و«رسمي نشأت رسمي، 32 سنة، جرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى «بهجورة» في نجع حمادي، تحت تصرف سلطات التحقيق.

التنقيب عن الآثار سبب انهيار بئر على أسرة بقنا

وتبين بحسب التحريات الأولية، أن الأسرة أثناء الحفر داخل حفرة في منزل بقرية «العركي»، وهو منزل خاص بالضحايا، انهارت عليهم الحفرة التي كانت بعمق 12 متراً.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من انتشال الجثث ونقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى المشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.