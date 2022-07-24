جمارك أسيوط تضبط محاولة تهريب 32 كيلو من «غذاء ملكات النحل»

تمكن رجال الجمارك بالوردية الأولي بجمرك مطار أسيوط برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من غذاء ملكات النحل بالمخالفه لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

إجراءات تفتيش الركاب

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة ايركايرو القادمة من جده اشتبه أحمد شداد رئيس قسم تفتيش ركاب فى راكبة مصرية الجنسية حاولت الخروج مسرعة من صالة الوصول.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها ما يجب الإفصاح عنه أوما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجابت بالنفي، وجرى تمرير الحقائب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم عبدالناصر مأمور الفحص وحازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص بالاشعة فتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على زين العابدين أحمد فؤاد مدير الجمرك قرر تكليف شيرين عبده وكريمة محمد مأمورى الجمرك أيمن عيد رئيس قسم الأمن الجمركي ومنال السيد الحضري مكافحة التهرب لتفتيش الحقائب فتبين وجود 32 كيس بلاستيك وزن كل كيس 1 كيلو جرام بداخلهم مادة دهنيه صفراء اللون يشتبه ان تكون غذاء ملكات النحل مخبأة داخل حقائبها.

640 ألف جنيه تعويضات مستحقة

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 640 ألف جنيه، وتم الجرد والتحريز بلجنة من قاسم محمد وأسماء عبدالرحيم رئيس قسم الأمن الجمركي وعمار أبو المكارم رئيس قسم التعريفة الجمركية ومحمد محرز رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي.

وقرر محمد متولي محمود مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ وحرره عبد الرحمن محمد بالشؤون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية الجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.