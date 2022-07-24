بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022.. الموقع سيعمل خلال ساعات

يواصل مكتب التنسيق الرئيسي بوزارة التعليم العالي العالي والبحث العلمي العمل والتجهيزات على قدم وساق؛ لإتاحة بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022 رابطا لتسجيل رغبات اختبارات القدرات 2022، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، فضلاً عن تجهيز كل الكيلة لاختبارات القدرات 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، بجانب إنهاء التجهيزات اللوجستية بشأن أعمال الاختبارات.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022-2023

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موقع التنسيق الإلكتروني هو الجهة الوحيدة لتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات وكذلك توزيع الكليات وغيررها من الخدمات الخاصة تنسيق الجامعات، موضحاً أنه سيتم إتاحة التسجيل رسميا لاختبارات القدرات عبر بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022 من هنــا.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إجرء التسجيل التجريبي لاختبارات القدرات عبر بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022، خلال الساعات القليلة المقبلة.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان» استعاداتها لاختبارات القبول للجولة الثانية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، وما يعادلها من شهادات، والمقرر عقدها 1 أغسطس المقبل وفقا لقرارات وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

وأكد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الالتزام بكل القرارات والضوابط فيما يتعلق باختبارات القبول، منوها بتأكيد ضرورة تطبيق إجراءات مجابهة كورونا؛ لمنع تفشي المرض بين الطلاب.