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الرئيس الإيطالي يحل البرلمان بعد استقالة رئيس الحكومة

كتب:

محمد أيمن سالم
05:54 م | الخميس 21 يوليو 2022
رئيس وزراء إيطاليا

رئيس وزراء إيطاليا

أعلن سيرجيو ماتاريلا، الرئيس الإيطالي، حل البرلمان بعد استقالة رئيس الحكومة ماريو دراجي، وفقا لشبكة أخبار «العربية».

وقدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، استقالته إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال.

حملة انتخابية مبكرة 

وتأتي هذه الاستقالة بعد فشل الجهود لإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف أحزاب البلاد، الأمر الذي يستوجب حملة انتخابية مبكرة، قد تصل باليمين المتطرف إلى الحكم.

 

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