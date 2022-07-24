اعتماد نتيجة البعوث الإسلامية للوافدين.. نسبة النجاح في الإعدادية 44% والثانوية 54%

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعهدي البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2021/2022.

نسب النجاح

وتقدم 952 طالبًا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، حضر منهم 912 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للبعوث ‏44%، بينما تقدم لامتحانات الشهادة الثانوية 602 طالبًا حضر منهم 584 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية البعوث 54%.‏

وجاء في المركز الأول فى الشهادة الإعدادية للبعوث، الطالب «أم دي أحمد حسن رهان»، من دولة بنجلاديش، والمركز الثاني الطالبة «زهرة يوسف محمد»، من الولايات المتحدة الأمريكية، وحل في المركز الثالث الطالب «صو محمد ووري»، من دولة غينيا كوناكري، بينما جاء في المركز الرابع الطالب «محمد نجم العارفين بن محمد»، من دولة بنجلاديش‎.‎

الشهادة الثانوية

وفي الشهادة الثانوية، حصل الطالب «محبوب العالم»، من دولة بنجلاديش على المركز الأول، وحل في المركز الثاني الطالب «‏معصوم بالله غلزار»، من دولة بنجلاديش، بينما جاء في المركز الثالث الطالب «رقيب الإسلام»، من دولة بنجلاديش، بينما حل ‏في المركز الرابع الطالب «محمد حبيب الله»، من دولة بنجلاديش.

وتيسيرًا على الطلاب، وجَّه وكيل الأزهر الشريف بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، كما قدّم التهنئة ‏‏للطلاب الناجحين، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، مؤكدًا أنّ الأزهر يعتبر الطلاب الوافدين خير سفراء له في بلادهم.

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