نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. ترقب من الطلاب

يترقب العديد من المواطنين ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية، منذ أن انقضت الامتحانات، كما يتساءل البعض عن طريقة معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وباتت التساؤلات في زيادة ملحوظة، عندما جرى إعلان بدء عملية التصحيح، فهذه النتيجة من شأنها تحديد المسار حياة الطالب الجامعية، ومجال دراسته وعمله، لذا ينتظرها الطلاب بقلق كبير.

نتيجة الثانوية الأزهرية

عن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر، من المقرر أن يجرِ إعلانه عقب الانتهاء من عملية التصحيح، التي لم تنتهِ إلى الآن، ومن المقرر أنه بمجرد الإعلان عن موعد ظهور النتيجة، يتم الإعلان عن الطلبة الأوائل، ثم تصبح متاحة للطلاب على الموقع الالكتروني.

وعن طريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، هناك عدد من الخطوات، على المواطن أن يتبعها لاستخراج النتيجة، لكنها ليست متاحة إلى الآن على بوابة الأزهر الإلكترونية، وهذا لأن عملية تصحيح أوراق الامتحانات، لم يعلن الانتهاء منها إلى اليوم.

خطوات الدخول على بوابة الأزهر

وتتلخص خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر في النقاط التالية:

1- الدخول إلى الموقع من هنــــا.

2- اختر أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.

3- اضغط على نتائج الامتحانات.

4- ادخل رقم الجلوس الخاص بك.

5- حدد شعبتك، سواء كنت الشعبة الأدبية أو الشعبة العلمية.

6- اضغك على زر الاستعلام عن النتيجة.

ويعد رقم الجلوس معلومة في غاية الأهلمة حتى يتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ولهذا وفر موثع الأزهر وسيلة تمكن الطالب من الاستعلام عن رقم جلوسه في حال فقده، ذلك من خلال الرقم القومي للطالب، وللاستعلام عن رقم الجلوس اضغط هنـــا.