ويجز يرد على إشادات هاني شنودة: أتمني يجمعنا عمل فني

حرص مطرب الراب الشهير ويجز على الرد على إشادات الموسيقار هاني شنودة به من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام وتوجيه له رسالة خاصة.

وقال ويجز: «شرف كبير ليا اللي قاله الأستاذ الكبير هاني شنودة، وأتمنى يجمعنا عمل فني يليق بتاريخه اللي كله أعمال مؤثرة وموسيقى جميلة أستاذ وفنان راقي ومتواضع».

ويجز يوجه رسالة لـ هاني شنودة

وجاء كلام ويجز للموسيقار هاني شنودة بعدما ظهر الأخير مؤخرا في برنامج بالخط العريض الذي يذاع عبر شاشة قناة الحياة وتقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب وتحدث عن الأول قائلا إنه أكثر مطرب راب يحبه هو ويجز.

ولم يكتفِ هاني شنودة بهذه الكلمات ولكنه صرح أيضا بأنه تعجبه كثيرا الكلمات التي يكتبها ويقدمها ويجز في أغانيه الخاصة، وأنه يتمنى العمل معه ويقدم له لحنا خاصا من ألحانه.

آخر أعمال ويجز

يذكر أن ويجز كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان البخت وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت نسبة مشاهدتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب الى نسبة مشاهدة بلغت 117 مليون مشاهدة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك ولكن بعد النجاح الكبير الذي حققته اتجه عدد من المطربين إلى غنائها وكان من بينهم الفنان محمد شاهين وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

وأغنية البخت ويجز هو الذي كتب كلماتها وألحانها وتقول كلمات الأغنية..

عيني منها بشكل جِدي

وتقيلة مش تقلانة، اتبخّر سحري

ومش باجي على بالها ما فكرتشي

وبالي فيها بابا بالي مش ملكي

بلعب البخت

سألتها ورفضتني

استغربتها، أومال فين هيبتي؟

حبيبي أنا بضحك على خيبتيي

أخي كنت عالثبات وهزّتني