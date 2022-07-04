ملحن «الغزالة رايقة»: ويجز «مستقبل العصر» وبهاء سلطان «صوت مصر»

كشف الملحن إيهاب عبد الواحد، عن تحضيره العديد من الأغاني الجديدة، والتي من المُقرر طرحها الفترة المقبلة، منها مع الفنان أحمد سعد والفنان بهاء سلطان.

وأضاف إيهاب عبد الواحد: «جاري التحضير لأغنية مع الفنان بهاء سلطان، فهو أصدق إحساس و أكثر إنسان وفنان متواضع، فهو صوت مصر ومستقبلنا ولازم نحافظ عليه وندعمه».

«عبدالواحد»: دخلت التاريخ بعد إشادة شريهان بألحاني

وكشف إيهاب عبد الواحد، عن رأيه في المشهد الموسيقي، خلال حواره مع زهرة رامي، في برنامج «إصحي بإنرجي»، على NRJ 92.1: «أنا دخلت التاريخ حين قالت الفنانة شريهان أن لو بليغ حمدي كان على قيد الحياة وسمع ألحانك لسقف لك كثيرًا، فشريهان تعي بشكل كبير ما تقول، وهي تجمع بين التاريخ الماضي، الحاضر والمستقبل».

وعن ما يقدمه مغني الراب ويجز من موسيقى، قال: «ويجز هو مستقبل هذا العصر، عنده فكر مختلف وهو صادق فيما يقدم»، مُشيرًا إلى علاقته بالفنانة شيرين عبدالوهاب: «هي بمثابة أختي أشعر دائماً أنها بنت أمي وأبويا».

علاقة إيهاب عبدالواحد بأصالة وشيرين

وعن الفنانة أصالة، قال: «هي أول من صدقني وأمن بيا وساعدتني في تقديم الأغاني فهي شخص يصدق جنوني»، كما كشف عن رأيه في أداء حسن شاكوش بأنه: «متوظف بشكل خاطىء».

وعن أغنية «الغزالة رايقة»، التي جاءت ضمن أحداث فيلم «من أجل زيكو»، والتي تم الإشارة إلى إنها تشبه في اللحن أحد الأغاني الروسية، قال: «مفيش تشابه بين أغنية الغزالة رايقة والأغنية الروسية، ممكن يكون اقتباس».

وكان آخر ما قدمه إيهاب عبدالواحد أغنية «اليوم في مصر مبيخلصش»، مع الفنانة دنيا سمير غانم والتي تروج للسياحة في مصر خلال موسم الصيف.