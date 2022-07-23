هاني شنودة: حسن شاكوش وصل للعالمية.. وأتمنى التلحين لـ«ويجز»

وصف الموسيقار هاني شنودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش بـ«العالمي»، خاصة بعد أغنيته «بنت الجيران»، وقال «بنت الجيران كسّرت الدنيا، مش عندنا بس لكن في العالم»، مضيفًا «شاكوش عدى».

خطوة تفصل وائل الفشني عن العالمية

وأوضح «شنودة»، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج «بالخط العريض»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن المطرب وائل الفشني يتبقى له خطوة للوصول للعالمية، مضيفًا «اللي معطله النوح، لأن صوته حلو قوي وبيعرف يغني، وده حاجزه عن إنه يبقى زي حسن شاكوش»، معتبرًا أن أحسن تعبير يصف حالة وائل الفشني إنه «محتاج يفك الفرامل».

أتمنى التلحين لـ«ويجز»

وذكر هاني شنودة أن أكثر مطرب راب يحبه هو «ويجز»، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يلحن له، لأنه معجب به لعدة أسباب منها كلمات أغانيه.

وأشار إلى أن فرقة «المصريين» لو كانت موجودة حتى الآن لكانت ستغني أغاني الراب والمهرجانات، مشددًا على أنه ليس ضد أغاني المهرجانات أو أصوات مؤديها، ولكنه ضد كلمات أغانيها الخارجة.