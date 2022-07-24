وزير الخارجية يناقش مع نظيره الروسي القضايا الدولية والأوضاع في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الروسي سيرجى لافروف عمق علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران، اليوم الأحد، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

ورحب شكرى، في بداية المؤتمر الصحفي، بنظيره الروسي الذي يقوم بزيارة مهمة إلى القاهرة، مشيرا إلى أن الوزير لافروف شرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم.

وأوضح وزير الخارجية، أنه عقد ونظيره الروسي جلسة مباحثات، أعقبها اجتماع موسع بحضور وفدى البلدين، حيث تم تناول العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، واصفا العلاقات بـ«التاريخية والمتشعبة».

وأعرب عن التطلع لاستمرار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا، مستعرضا العديد من مجالات التعاون الاقتصادي والمشاريع الكبرى بين الجانبين، مشددا على الاستمرار في معدلات التنفيذ لكافة المشاريع.

المباحثات تضمنت مناقشة القضايا الدولية والأوضاع في أوكرانيا

وقال «شكري»إنه تم أيضا مناقشة القضايا الدولية والأوضاع في أوكرانيا، حيث أكدت مصر أهمية التوصل إلى حل دبلوماسى يرتكن إلى الحوار وإنهاء العمليات العسكرية"، لافتا إلى أن هذه الأزمة كان لها تداعياتها على مصر فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة، وجميعها أمور يجب العمل على تجنبها.

وأضاف وزير الخارجية سامح شكرى، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن المباحثات بين الجانبين تناولت القضية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلى، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحًا أنه تم أيضا بحث الأزمة الليبية والوضع في سوريا والعراق، والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن في كل مواضع التوتر على مستوى المنطقة والعالم"، مؤكدا استمرار التنسيق والتواصل بين البلدين بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمى والدولي.

ومن جهته، أعرب وزير الخارجية الروسى عن شكره وامتنانه على كرم الضيافة، منوها بلقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم.

وأشار إلى الشراكة الكاملة التي تمت فى سوتشى بين مصر وروسيا، والتى دخلت حيز النفاذ، بالإضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في العديد من المجالات، موضحا زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين بقيمة أربعة مليارات دولار، وهي تقدر بنسبة زيادة حوالى خمسة بالمائة.

اللجنة المشتركة للتعاون الفني ستجتمع قريبا في القاهرة

وكشف لافروف عن أن اللجنة المشتركة للتعاون الفني ستجتمع قرييا في القاهرة، لافتا إلى أنه مشروع الضبعة يتم تنفيذه بشكل ممتاز، فضلا عن وجود مفاوضات بناءة فيما يخص المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأعلن وزير الخارجية الروسي عن وجود صفقة كبيرة لتوريد عربات السكك الحديدية بالتعاون مع المجر إلى مصر.