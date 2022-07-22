تفاصيل جولة وزير الخارجية الروسي في أفريقيا لتعزيز الشراكة مع دول القارة

يستعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لجولة مرتقبة الأسبوع المقبل يزور خلالها 4 دول إفريقية، بينهم مصر، من أجل سبل تعزيز الشراكة بين روسيا والدول الأفريقية والاستعدادات للقمة الأفريقية الروسية المقبلة.

لماذا يزور «لافروف» أفريقيا ومصر؟

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجرى جولة في أفريقيا خلال الفترة ما بين 24 و28 يوليو الجاري، تحديدا في مصر وأثيوبيا وجمهورية الكونغو وأوغاندا، حيث صرحت سفارة روسيا في أديس أبابا بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيلتقي كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمعات الدبلوماسية في مختلف البلدان ومسؤولي مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال إقامته في أديس أبابا.

وبحسب موقع «أفريقيا انتليجينس»، أضافت السفارة الروسية في أديس أبابا، أن خطط وجدول أعمال وزير الخارجية الروسي تتمثل في مناقشة وتعزيز الشراكة بين روسيا والدول الأفريقية والاستعدادات للقمة الأفريقية الروسية القادمة.

وفى مصر، من المتوقع أن يُلقي وزير الخارجية الروسي خطاباً أمام جامعة الدول العربية بالقاهرة، يوم الأحد المقبل الموافق يوم 24 يوليو الجاري، ووفقا لجامعة الدول العربية، تأتي زيارة الوزير بعد قمة طهران التي جمعت بين الرئيس الروسي بوتين والرئيس التركي أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي.

إحياء الحوار بين روسيا والكونغو

وفى جمهورية الكونغو، يتوجه لافروف إلى أويو في منطقة كوفيت، ويستقبله رئيس الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، يومي 24 و25 يوليو، في إطار تقييم فرص إحياء الحوار بين الطرفين، وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين المستمرة منذ ما يقرب من ستة عقود بين العاصمة الروسية موسكو وعاصمة جمهورية الكونغو، بعد توتر العلاقات الثنائية بين البلدين منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لوسائل إعلام جمهورية الكونغو.