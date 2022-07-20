وزير الخارجية الروسي: مصر الشريك الاقتصادي الأول لنا في أفريقيا

أعلن سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، عن اعتزامه لزيارة 4 دول أفريقية في الفترة المقبلة بينها مصر.

مصر الشريك الاقتصادي الأول لروسيا

وأوضح «لافروف»، في مقابلة مع بعض وسائل الإعلام الروسية، أنه يخطط لزيارة أوغندا والكونغو وإثيوبيا بالإضافة إلى مصر هذا العام، مؤكدا أن الأخيرة هي الشريك الاقتصادي الأول لروسيا في القارة الأفريقية، «مصر الشريك الاقتصادي رقم واحد في أفريقيا».

زيارات متبادلة بين وزراء الخارجية

وأضاف وزير الخارجية الروسي: «لدينا زيارات سنوية متبادلة، مرة كل عام أو عامين، حيث يقوم وزراء الخارجية بزيارة البلدان الأفريقية، نحن نحاول القيام بذلك بطريقة تغطي أكبر عدد ممكن من البلدان في فترة عامين إلى ثلاثة أعوام».

وكانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، أعلنت عن تنظيم حفل هندسي بمناسبة بدء أعمال الصبة الخرسانية لأول وحدة نووية بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وقالت في بيان لها، «إن الحفل الذي تقيمه اليوم في أرض المحطة النووية بالضبعة، يحضره عدد كبير من رجال الدولة».

يشار إلى أن هيئة الرقابة النووية في روسيا أصدرت إذن إنشاء الوحدة الأولى للمحطة النووية نهاية الشهر الماضي، ومن المقرر أن تقوم شركة «روساتوم» النووية الروسية ببناء أول محطة للطاقة النووية في تاريخ مصر.