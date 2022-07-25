المحكمة تسدل الستار على جريمة «أصيلة» وعشيقها بـ«الإعدام».. قتلا الزوج ليخلو لهما الجو

داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، وقعت جريمة قتل بشعة خطط لها مرتكبيها، وأعدا خطة شيطانية لإنهاء حياة الضحية، فالزوجة أشتركت مع عشيقها صاحب الـ28 عامًا لقتل زوجها صاحب الـ50 عامًا، كي يخل لهم الجو ويتزوجا بعد قتله، ظنًّا منهما بإمكانية النجاة من العقاب، فما إن نفذا جريمتهما قبل عامين وتحديدًا عام 2020، حتى تمكن رجال الشرطة من كشف الطريقة الشيطانية، ليتبيّن من خلال الطب الشرعي أنّ الوفاة ليست طبيعية ويتم القبض على المتهمين.

علاقة غير شرعية

علاقة غير شرعية جمعت بين «أصيلة. م» 41 عاما، و«محمد. ف»، التقيا خلالها بعيدًا عن الأعين، وفي أحد الأيام عقدت الزوجة وعشيقها العزم على إنهاء حياة زوجها «ص. ع» بالاشتراك مع العشيق، حتى يتمكنا من الزواج بعد أن يتخلصا منه، واعتمدت الخطة الشيطانية، وهي أن يشتري العشيق عقار مخدر من الصيدلية، ويعطيه لها ليتناوله الزوج، ثم ينهيان حياته خنقا.

موعد محدد

وبالفعل في اليوم المحدد، اتجه العشيق إلى إحدى الصيدليات لشراء عقار مخدر، وأعطاه لعشيقته التي وضعته لزوجها في مشروب الشاي، وما إن تناوله الزوج حتى غرق في نومه، لتسمح الزوجة للعشيق في تلك اللحظة بالدخول للشقة، ويخنقانه وهو مخدرا حتى فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

الزوجة تصرخ

وفي صباح اليوم التالي، تظاهرت الزوجة بأنّها تفاجأت بموت زوجها، كي تظهر أنّها وفاة طبيعية، وظلت تصرخ في الشقة حتى تجمع الأهالي، لكن ابن الزوج وشقيقه شكا في الوفاة، ولم يصدقا بأنّها وفاة طبيعية، وتم إبلاغ رجال الشرطة، وتبيّن من خلال كشف الطب الشرعي أنّ الوفاة غير طبيعية، وأنّ هناك آثار خنق حول الرقبة ووجود شبهة جنائية.

القبض على الزوجة

وتم القبض على الزوجة، وبمناقشتها ومواجهتها بتقرير الطب الشرعي الذي يؤكد وجود شبهة جنائية في وفاة زوجها، انهارت وراحت تعترف بتفاصيل جريمتها، وكيف اشتركت مع العشيق على قتل الزوج داخل شقتهم بمنطقة الخانكة، وتم القبض على العشيق واتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

إعدام

وقضت محكمة جنايات بنها أمس، بالإعدام للزوجة المتهمة وعشيقها لاشتراكهما فى قتل زوجها بالاشتراك مع العشيق، في القضية التي حملت رقم 17080 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، وذلك بدافع إتمام زواجهما بعد أن يتخلصا منه، وذلك بعد إبداء الرأي الشرعي فى إعدامهم.