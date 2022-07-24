خالد عليش يفاجئ زوجته ميرهان على الهواء في عيد ميلاد راديو هيتس: «روحها مختلفة»

فاجأ خالد عليش زوجته المذيعة ميرهان عمرو على الهواء في مداخلة على إذاعة راديو هيتس، بمناسبة عيد ميلاد الإذاعة الـ 12، حيث إنها لم تتوقع أن يفاجئها زوجها على الهواء مباشرة.

رسالة خالد عليش لـ زوجته

وقال خالد عليش خلال المداخلة: «ميرهان مذيعة شاطرة جدًا وعندها روح مختلفة ولحد دلوقتي ما خرجتش كل المواهب اللي عندها».

وعلقت ميرهان على مفاجأة زوجها خالد عليش قائلة: «على فكرة عليش في الحقيقة هادي جدا وشخصيته الحقيقية مختلفة تماما عن اللي الناس بتسمعه على الهواء».

جدير بالذكر أن محطتي ميجا إف إم وراديو هيتس، التابعتين لشبكة إذاعات راديو النيل تحتفلان بمرور 12 عامًا على انطلاق أول بث إذاعي لهما يوم 24 يوليو 2010.

يذكر أن ترددات القنوات على الإذاعة كالتالي:

تردد إذاعة ميجا: FM 92.7، ورقم الاتصال ببرامجها على الهواء: 0238555962.

تردد إذاعة راديو هيتس: 88.2، ورقم الاتصال ببرامجها على الهواء: 0238555961

أغنية «عيشة الباشاوات»

وحقق الإذاعي خالد عليش نجاحًا في مجال الغناء، حيث طرح في وقت سابق برومو أولى أغنياته «عيشة الباشاوات»، بصحبة زوجته الإذاعية ميرهان عمر، تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وظهر خالد عليش، في برومو أغنيته «عيشة الباشاوات»، من داخل الاستوديو، بصحبة شقيقه مهندس الصوت طارق عليش، مُعلقًا: «عيشة البشوات مش عايزة كاشات.. قريبًا».

أزمة خالد عليش مع طليقته ميما الشامي

وسبق وتصدر خالد عليش محركات البحث على «جوجل» خلال الأيام الماضية، بسبب أزمته مع طليقته ميما الشامي، وحكم رؤية ابنته.