خطة الحكومة لمواجهة تغيرات المناخ في المناطق السياحية والمحميات

كشف التقرير المحدث للمساهمات الوطنية الذي أعدته الحكومة في ضوء اتفاق باريس للمناخ، ووافق عليه المجلس الوطني للتغيرات المناخية، وجرى تسليمه لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، إجراءات الدولة المصرية وتدابير سياسة التكيف في التنمية الحضرية والسياحية لمواجهة التغيرات المناخية بحلول 2050.

تلبية متطلبات العمارة الخضراء

وشملت الإجراءات تخطيط المدن وتصميمها معماريا لتلبية متطلبات العمارة الخضراء حتى يمكنها الاستجابة للمخاطر الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ، مثل الإجهاد الحراري والفيضانات، واستبدال وتجديد المنازل القديمة في المناطق الحضرية والريفية، بما في ذلك المساكن غير الرسمية.

وأكد التقرير أن الدولة المصرية تقوم بمراجعة شبكة الطرق لتحديد المناطق المحتملة المعرضة للفيضانات، وإعادة توجيه مجاري الفيضانات بعيدًا عن الطرق، وبناء السدود المعوقة لإبطاء تدفق الفيضانات، وسدود الحماية والتحويل لتوجيه الفيضانات إلى أحواض الصرف الرئيسية، وبناء الجسور فوق المجاري المائية للسماح لمياه الفيضانات بالتدفق دون عوائق.

التوسع في المحميات الطبيعية

هذا بخلاف تقييم درجة هشاشة المواقع السياحية ومحميات الحياة البرية والبحرية والمواقع ذات القيمة الأثرية وهشاشتها، وتوجيه نمو السياحة بعيدًا عن المناطق الحساسة بيئيًا، وتنفيذ أنظمة إدارة بيئية متكاملة في المواقع السياحية والحفاظ على المحميات وتوسيعها لتغطي 17% من مناطق الحياة البرية والبحرية الوطنية بما لا يقل عن 5%.

بالإضافة إلى تطوير نظام رصد للآثار المتوقعة لتغير المناخ وتشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني للمشاركة في تطبيق السياسات التشغيلية الاستراتيجية في المواقع السياحية، مع وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية قادرة على التكيف مع المناخ للساحل الشمالي لمصر تربط خطط تطوير استخدام الأراضي بأعمال حماية السواحل المكلفة على مدى السنوات العشر إلى 15 المقبلة.