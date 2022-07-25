اخر موعد لتحديث بطاقة التموين.. مستمر بعد 31 يوليو على موقع دعم مصر

يبحث العديد من أصحاب البطاقات التموينية عن آخر موعد لتحديث بطاقة التموين، خاصة أصحاب البطاقات الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز تخاطبهم بضرورة تسجيل رقم هاتف محمول باسم رب الأسرة بشرط أن يكون مسجلا في إحدى شركات المحمول الأربعة لإتمام خطوة تحديث بيانات البطاقة التموينية.

آخر موعد لتحديث بطاقة التموين

ومن المفترض أن يكون 31 يوليو هو آخر موعد لتحديث بطاقة التموين طبقا للمهلة المعلنة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ولكن بناء على تصريحات مصادر خاصة لـ«الوطن»، فإن خدمة تسجيل رقم الهاتف المحمول ستظل متاحة على موقع دعم مصر وأيضا في مكاتب التموين حتى بعد انتهاء مهلة 31 يوليو.

خطوات تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وتشترط وزارة التموين لإتمام خدمة تسجيل رقم الموبايل على البطاقة، أن يتمّ تسجيل رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة المدون اسمه على كارت بطاقة التموين، وتتمثل خطوات تحديث البطاقة لتسجيل رقم الموبايل على التالي:

1- تصفح رابط موقع دعم مصر الرسمي من الرابط التالي.

2- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا ومدون على كارت البطاقة.

3- يظهر مباشرة اسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية المراد تسجيل رقم الموبايل باسمه.

4- تدوين رقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة في إحدى شركات المحمول الأربعة.

وتجدر الإشارة إلى قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي باستثناء فئة كبار السن فوق 65 عاما والسجناء من قرار تسجيل رقم الهاتف المحمول بأسمائهم، إذ أتاحت الوزارة أن يتم تسجيل رقم موبايل باسم أحد أفراد الأسرة.