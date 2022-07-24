مصدر يوضح سبب تزايد طلب إصدار بدل تالف بطاقة التموين عبر مصر الرقمية

كشف مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، تزايد الطلب على خدمة إصدار بدل تالف بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، ومن خلال مكاتب التموين أيضًا من قبل المواطنين أصحاب البطاقات التموينية في الفترة الحالية التي تشهد تزايد الطلبات المقدمة من المستفيدين من الدعم على استخراج بدل تالف وفاقد بطاقة التموين.

تزايد طلبات إصدار بدل تالف فاقد بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أنَّ السبب في تزايد الطلب على إصدار بدل تالف فاقد بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، هو اعتقاد بعض أصحاب البطاقات التموينية ممن تمّ حذفهم من التموين الفترة الأخيرة وتحديدًا بداية من شهر يونيه الماضي، اعتقدوا تلف كارت بطاقة التموين، بالتالي عدم تمكّن ماكينة صرف السلع التموينية من قراءة بيانات البطاقة لصرف التموين الشهري والحصة المقررة للبطاقة.

حذف التموين لا يعني الحذف من الخبز المدعم

وأشار المصدر إلى أنَّ الفئات التي تمّ حذفها من التموين لم يتمّ حذفها من صرف الخبز المدعم يوميًا، إذ تستمر كل أسرة حذفت من التموين في صرف العيش البلدي يوميا بالبطاقة من المخبز البلدي التابع لها مما يؤكّد عدم تلف كارت البطاقة وعدم الحاجة لاستخراج بدل تالف لها، بناءً على قرار وزارة التموين باستمرار صرف الخبز المدعم للفئات غير المحذوفة من التموين بسبب ارتفاع الدخل الشهري أو امتلاك سيارة حديثة.

ما الفئات المحذوفة من التموين مؤخرًا؟

ومؤخرًا، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنقية بطاقات التموين من بعض الفئات مع استمرارهم في صرف العيش فقط، والفئات المحذوفة هي:

1- كل أسرة يتعدى الدخل الشهري لها عن 9 آلاف و600 جنيه شهريًا.

2 - كل أسرة تمتلك سيارة موديل حديث وتحدديا بداية من موديل 2018 فأحدث.