خطوات التقديم لكلية الشرطة للعام الحالي 2022.. اعرف الشروط والتفاصيل

عمليات بحث مستمرة من جانب الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو غيرهم، ممن يرغبون في الالتحاق والتقديم بكلية الشرطة، بانتظار فتح باب التقديم في العام الحالي 2022، وترصد «الوطن» في السطور التالية، شروط وخطوات التقديم في كلية الشرطة، وهي كما يلي:

التقديم لكلية الشرطة 2022

تقبل كلية الشرطة طلاب العام الحالي 2022 أو العام الماضي 2021 الحاصلين على مجموع بنسبة 65% كحد أدنى من الثانوي العام والثانوي الأزهري، فضلا عن فتح الباب أمام خريجي كليات الحقوق، والتربية الرياضية، شرط الحصول على تقدير مقبول.

كما أعلنت الوزارة قبول طلاب الكليات المختلفة، شرط أن يحصل الخريج فيها على تقدير عام جيد، وأن يخدم التخصص الوزارة، ويفتح باب القبول أمام المتقدمين، بداية من يوم الإثنين أول أغسطس المقبل، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس المقبل للتقديم لكلية الشرطة.

التقديم لكلية الشرطة من خريجي الجامعات

ويبدأ التقديم لكلية الشرطة من الطلاب الحاصلين على درجة ليسانس الحقوق سواء ذكور أو الإناث للعام الماضي 2021، مطلع أغسطس 2022 وحتى 18 من الشهر ذاته، وبكالوريوس التربية الرياضية للإناث للعام الحالي 2022، ويفتح باب التقديم للحاصلين على المؤهلات الجامعية المختلفة من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، سيكون بدءا من يوم الإثنين 15 أغسطس المقبل وحتى يوم 15 سبتمبر المقبل.

شروط التقديم لكلية الشرطة

1. يجب أن يكون المتقدم ووالديه من أصحاب الجنسية المصرية.

2. أن يتمتع المتقدم بالسيرة الحسنة والطيبة.

3. استيفاء الشروط المطلوبة في اللياقة الصحية والبدنية والسن.

4. تشترط الكلية الطول المناسب للإناث حيث لا يقل عن 170 سم.

5ـ أن يكون طول المتقدم الذكر لا يقل عن 165 سم.

6ـ أن يتم عامه الـ22 في أول أكتوبر.

7ـ يجب على المتقدم اجتياز الكشف الطبي بنجاح.

8 ـ ألا يكون الطالب متزوجا وهو في كلية الشرطة.

طريقة التقديم لكلية الشرطة

إذا استوفيت الشروط السابقة فيمكنك التقديم لكلية الشرطة عبر الإنترنت لأول مرة بالخطوات الآتية:

1ـ الضغط على رابط التقديم من خلال موقع وزارة الداخلية.

2ـ يضغط الطالب على كلمة اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة.

3ـ يختار المتقدم كلمة تسجيل البيانات وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

4 ـ عند الانتهاء من التسجيل يتم الضغط على كلمة تسجيل.