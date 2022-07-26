أماكن السهر في الإسكندرية.. قعدة مجاني واستمتاع بالطبيعة على البحر

تتميز الإسكندرية بجمالها وسحرها الذي يجذب كثير من السياح والزائرين لها في كل الأوقات، فكونها مدينة ساحلية أثرية وتراثية جعلتها محط أنظار الراغبين في التمتع بأجواء الإسكندرية، حيث اصبح الجميع يبحث عن أماكن الخروج والسهر من اماكن سياحية ومطاعم وشوارع ومنتزهات في الإسكندرية ليتمكنوا من زيارتها والتمتع بسحرها.

وتقدم «الوطن» عددا من أبرز الأماكن التي تتميز بها الإسكندرية ، والتي يمكن ان تستمتع بها مع عائلتك وتحظى بأجواء الصيف الجميلة.

أماكن الخروج والسهر في الإسكندرية

الكورنيش في الإسكندرية

يستمتع الزوار بالمشي على كورنيش الإسكندرية حيث يعد الكورنيش من أجمل الأماكن التي يمكن تذهب لها خاصة وقت الغروب؛ لتشاهد غروب الشمس وتستمتع بمنظر البحر، ويمتد الكورنيش على طول 16 كيلو مترا بطول الإسكندرية، ويمكنك أن تتناول الوجبات الخفيفة أو ركوب العجل خاصة أوقات الصيف.

كوبري ستانلي

ووفقا لموقع محافظة الإسكندرية فإن كوبري ستانلي هو الكوبري الأشهر في الإسكندرية بما يتميز به من منظر رائع على البحر، يمكن أن تمشي عليه أو أن تذهب لأحد المطاعم والكافيهات الموجودة على طول الكوبري.

محطة الرمل

تعتبر محطة الرمل المنطقة الأشهر على الإطلاق في الإسكندرية، بما تتمتع به من خدمات موجودة في كل جانب من محطة الرمل، إذ تتواجد بها العديد من الكافيهات والمطاعم والفنادق، كما يوجد بها شوارع لشراء الملابس وأيضًا بها عدد من السينمات المعروفة في الإسكندرية، وتختلف أسعار الأماكن بها بما يتناسب مع جميع الفئات.

حدائق المنتزه

كما توجد حدائق المنتزه شرق الإسكندرية، وتعتبر من أشهر أماكن التنزه التي يستمتع بها العائلات، وهي عباره عن حدائق كبيرة وبها أيضًا مطاعم وأماكن للتصوير، وبها شواطئ جميلة فيمكنك تقضية اليوم كله داخلها مستمتعا بأجواء الصيف.

المعمورة

تبعد عن المنتزه بمسافة قليلة، تعتبر مصيف للمصطفين بما تحتويه من شاليهات وشقق للإيجار، ويوجد بها أيضًا مطاعم وكافيهات وأماكن للمشي وملاهي للأطفال.

المولات في الإسكندرية

تضم الإسكندرية عددا من المولات التي يمكنك أن تشتري ملابسك منها، وأيضًا أن تستمع بما بها من خدمات ترفيهية.

سان ستيفانو

يعتبر سان ستيفانو من أشهر المولات في الإسكندرية يحتوي على محلات تجارية لأشهر الماركات، كما يوجد به مجموعة من المطاعم والكافيهات، ويوجد به سينما ومنطقة لعب للأطفال.

جرين بلازا مول

يوجد به محلات تجارية لأشهر الماركات، كما يتميز بوجود أماكن كثيرة للعائلات ومطاعم وكافيهات.