أوقاف الإسكندرية تتسلم الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي.. 4 أطنان

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم السبت، الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي، بواقع 4 أطنان، بحضور المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة.

توزيع الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

ووجه السكرتير العام المساعد بالمحافظة ووكيل وزارة التضامن، الشكر لوزير الأوقاف لما يوليه من اهتمام وعناية ورعاية لشعب الإسكندرية والأسر الأولى بالرعاية بها، مؤكدين أن هذه الجهود التي يبذلها الوزير على المستوى الفكري والثقافي والمجتمعي والخدمي هي جهود عظيمة أعادت لوزارة الأوقاف دورها الرائد على كافة الاصعدة.

كما أكدا على ما أكد عليه الوزير، من ضرورة إيصال الحق من الأضاحي إلى مستحقيه من أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا، و«أنه لشرف لنا أن نكون في خدمة أبناء وطننا».

يأتي ذلك بعدما أكد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، إن المديرية تمكنت من تجاوز إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي عن العام الماضي، التي بلغت 6192 صكا، وهو الرقم الذي تجاوزته الإسكندرية هذا العام بمقدار 50 صكا، حيث تم بيع 6242 صكا، مما يجعل الإسكندرية تأتي في المركز الأول من حيث عدد ما تم تحصيله في العام الماضي وتجاوزه، وفي المركز الثاني مبيعا بعد القاهرة.