يوم ترفيهي لطلبة الثانوية العامة بكنائس غرب الإسكندرية.. للتخفيف من ضغط الامتحان

نظمت اللجنة المركزية لخدمة ثانوي بقطاع غرب الإسكندرية، مؤتمرها السنوي تحت عنوان «شيزوفرينيا 3 - الحلم» في بيت الأنبا شنودة ابو تلات، بحضور الأنبا ايلاريون أسقف عام قطاع غرب الإسكندرية وعدد من كهنة الكنائس المشاركة، وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وجرى تقديم رسائل تشجيعية للطلبة للتعامل مع نتيجة الثانوية العامة وكيفية تحديد هدفهم، إضافة إلى فقرات ترفيهية لتجاوز الضغط النفسي خلال فترات الامتحانات.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

وتحدث القس سرابيون بدري، كاهن كنيسة العذراء وأبو سيفين بمنطقة عبد القادر بحري، عن كيفية تحقيق الحلم في الفترة ما بعد الثانوية، أهمها التعامل مع المتغيرات والحلم بأحلام يمكن تحقيقها، إضافة إلى معرفة شيء عن كل شيء من أجل الفهم والوعي، وكل ذلك وسط مخافة الله في حياتهم.

واضاف خلال كلمته، أنه من الضروري فعل كل شيء بذكاء، ضاربا المثل باللاعب المصري محمد صلاح الذي اختلف عن أي لاعب آخر، كونه ذكيا وعمل باجتهاد وعقلية محترفة.

يوم ترفيهي للطلبة

وشهد المؤتمر حضور 200 شابا وشابة من مخدومين خدمات ثانوي بـ 15 كنيسة على مستوى قطاع غرب الإسكندرية، وظهرت حالة من السعادة عليهم كونه المؤتمر الأول عقب امتحاناتهم، والذي شهد فقرات مختلفة ما بين كورال وفقرات مواهب وكلمة روحية وألعاب، وسط تواجد الآباء الكهنة الذين حرصوا على تشجيعهم والعمل على مواصلة النجاح في حياتهم.