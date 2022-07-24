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محمود مسلم

رئيس كهرباء «مصر العليا» يكلف بالصيانة المستمرة وإصلاح الأعطال

كتب:

أحمد أبوضيف
06:33 م | الأحد 24 يوليو 2022
جانب من الجولة

جانب من الجولة

وجّه المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بسرعة فحص وإصلاح الأعطال فور حدوثها، والابلاغ عنها، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية من صيانة وخلافه، للحد من الأعطال في الكهرباء قبل حدوثها، لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمشتركين بمختلف المناطق.

صادق: ضرورة تحصيل مستحقات الشركة والحد من السرقات

وعقد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء شبكة الكهرباء والعاملين بالضبطية القضائية، مشددًا على ضرورة تضافر جهود جميع العاملين بالهندسة فنياً وتجارياً، لتحصيل مستحقات الشركة، والحد من السرقات ومجابهة الفقد للوصل به إلى النسب المسموح بها.

حسن معاملة الجمهور وتقديم أعلى مستوى من الخدمة

وأشاد رئيس مجلس الإدارة بجهود العاملين بجميع المواقع المختلفة، موجهًا بحسن معاملة الجمهور وتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين، وسرعة الانتهاء من المعاينات الكودية لإيقاف نزيف الفقد، إذ أجرى جولة بشبكة أعطال مدينة طما، مشيدًا بجهود العاملين بها. 

وفي نهاية الجولة، مر رئيس الشركة على لوحة توزيع طما 1، ولوحة توزيع طما 2، مشيدًا بجهود الفنيين باللوحات، ووافق على صرف مكافأة مالية للعاملين باللوحات، نظرًا لجهودهم وتفانيهم في العمل، وإلمامهم الكامل بالموزعات، مقدمًا الشكر لجميع العاملين على الأداء المتميز.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم، هندسة كهرباء طما، بحضور المهندس يسري علي أحمد، رئيس القطاع والمهندس أحمد خلاف، مدير عام التشغيل والصيانة شمال، والمحاسب محمود فتحي، مدير عام الشئون التجارية شمال، فضلًا عن تفقده هندسة كهرباء طما، إذ تفقد وحدة فحص العدادات مسبقة الدفع، ومركز خدمة العملاء، ووحدة الاشتراكات، ومركز شحن العدادات مسبقة الدفع والمنصة الإلكترونية. 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.