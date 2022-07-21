الرابط الخاص للتقديم على عداد كهرباء جديد عبر منصة خدمات المواطنين

ما زالت عمليات البحث عن طريقة التقديم على العداد الكهرباء الكودي، مستمرة من جانب شريحة كبيرة من المواطنين، عبر محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات الأخيرة، من خلال رابط إلكتروني، بحيث يسهل عملية التقديم، خاصة في ظل تشديدات الحكومة خلال الأيام الاخيرة، على ضرورة الحذر بسبب عودة انتشار فيروس كورونا مرة أخرى، لذلك يجب على الجميع أن يتخذ كل الإجراءات الاحترازية، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

طريقة التقديم على عداد الكهرباء الكودي

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للمواطنين الراغبين في التقديم للحصول على عداد كودي، التقديم من خلال الرابط الأليكتروني، والتسجيل على المنصة الإلكترونية لخدمات المواطنين، لتركيب عداد الكهرباء الكودي.

وحددت الوزارة الكهرباء من خلال المنصة تقديم كل طلبات العدادات الكودية، بالنسبة للمحلات التجارية، والوحدات السكنية، وللمباني المخالفة والعشوائية، من خلال الضغط على خدمة طلب تركيب عداد كودي، مع كتابة البيانات المطلوبة كافة بشكل صحيح.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة التي تقدمها بوابة «الوطن»، نرصد من خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة للتقديم من أجل الحصول على عداد كهربائي، عبر منصة خدمات المواطنين.

المستندات المطلوبة للعداد الكودي

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

- تقديم سند الحيازة الخاص بالوحدة السكنية أو المحل التجاري.

- تقديم موافقة الحي أو الجهة الإدارية التابع لها العقار.

- تقديم صورة من مقايسة العقار.

- إذا كان طلب العداد لمحل تجاري، تقدم صورة من البطاقة الضريبية.

- صورة من السجل التجاري.

- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة.

- إيصال مرافق «مياه أو تليفون أو غاز».

يذكر ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، منذ يوليو 2020، لتقديم خدمات الكهرباء للمواطنين، وأيضا تركيب عداد الكهرباء الكودي، للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية.