طريقة التقديم على عداد كهرباء 2022 عبر منصة خدمات المواطنين

ينشغل الكثيرون بالبحث عن طريقة التقديم على عداد كهرباء 2022، لهذا تصدرت محركات البحث العالمية «جوجل»، خلال الدقائق القليلة الماضية، فالبعض يحاول جاهدا لاتمام كافة الخدمات الحكومية خلال اليومين المقبلين، قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك حيث أول أيام العيد السبت المقبل.

طريقة التقديم على عداد كهرباء 2022

يستطيع المواطن التقديم على عداد كهرباء من خلال رابط تسجيل المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي، إذ حددت وزارة الكهرباء تقديم طلبات العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية بالتسجيل عبر موقع منصة خدمات المواطنين ثم اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي.

وفي الخطوة التالية يتم استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات، وتقديم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وتقديم سند الحيازة، وتقديم موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار، ويضاف النشاط التجاري إن وجد، وتقديم البطاقة الضريبية، والسجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل بأنه جار استخراج التراخيص، وأخيرا يتم إرسال الطلب.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على عداد كهرباء 2022

وتتضمن الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديمها عبر المنصة الإلكترونية لتركيب العدادات الكودية، تقديم عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية، صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها، وتقديم إيصال مياه أو تليفون أو غاز، تقديم إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء

وفي يوليو 2020، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء وتركيب عداد الكهرباء الكودي، لتلقي طلبات المواطنين للتحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية، بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير العبء على المواطنين، نظرًا للظروف الراهنة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد.