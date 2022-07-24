إجراءات طلب عداد مؤقت لكشك وإدخال كهرباء لوحدة سكنية بالمدن الجديدة

يقدم دليل الخدمات العامة كل خطوات وطرق التقديم والحصول على خدمات متنوعة للتيسير على المواطنين في الإجراءات المتبعة، ومن تلك الطلبات التي يحتاجها المواطن طلب عداد مؤقت حق انتفاع لكشك وإدخال كهرباء لوحدة سكنية.

طلب عداد مؤقت حق انتفاع لكشك بالمدن الجديدة

المستندات المطلوبة

1- إيصال سداد وصورة من تقرير مباحث الكهرباء.

2- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3- توكيل إن وجد.

4- الموقف من الحي.

5- طلب موافقة الشؤون الاجتماعية

شروط الحصول على الخدمة

يشترط تقديم:

• مالك الأرض أو وكيل عمل عنه

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة إجراءات طالب الخدمة

خطوات التقديم

1: التقديم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2: التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3: انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS).

4: تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب)

5: استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS).

طلب إدخال كهرباء لوحدة سكنية بالمدن الجديدة

المستندات المطلوبة

1- صورة من محضر الاستلام معتمد من الجهاز.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي.

3- آخر إيصال سداد القسط حتى تاريخه.

4- في حالة عدم وجود المالك يتم إحضار توكيل إدارة فقط.

5- آخر إيصال مياه شروط الحصول على الخدمة.

• مالك الأرض أو وكيل عمل عنه

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة إجراءات طالب الخدمة.

خطوات التقديم

1: التقديم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2: التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3: انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS).

4: تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب).

5: استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS)

طلب توصيل عداد كهرباء إنشائي بالمدن الجديدة

المستندات المطلوبة

- جدول بيان عضوية الاتحاد المرفق بنظام اتحاد الشاغلين الصادر بالقرار الوزاري رقم 200 لسنة 2009

- يقدم الطلب مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة إجراءات طالب الخدمة.

خطوات التقديم

- التقديم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS).

- تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب).

- استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS).