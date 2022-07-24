ديانا حداد تكشف عن تفاصيل ألبومها الجديد: «خليكم متشوقين»

كشفت الفنانة ديانا حداد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن تفاصيل ألبومها الجديد.

وكتبت ديانا حداد قائلة: «مرت 8 سنوات على نزول ألبومي الأخير ويسعدني إني خبركم عن ألبومي الجديد، رح يكون هالألبوم مختلف عن اللي تعودتوا عليه كطريقة طرح - رح نزل أغنيتين من الألبوم كل فترة، فخليكم متشوقين واستمتعوا بالإصدارات الجديدة القادمة».

وأضافت قائلة: «بهدي هالألبوم لكل من وقف بجانبي ودعمني وآمن بي دائمًا، بحبكم كثير‎ ومتشوقة أسمع آراءكم بالأغنيتين اللي نزلوا (وحشني شخص) و(مغنجة) وشو حبيتوا أكتر؟».

شائعة اعتزال ديانا حداد

وانتشرت مؤخرًا شائعة اعتزال الفنانة ديانا حداد بعد اعتناقها الإسلام لتنفي تلك الشائعات من خلال تسجيل صوتي عبر برنامج «Et بالعربي»، قالت خلاله «شكرًا لكل من اهتم وسأل عني، جمهوري الغالي لم أعتزل الفن ولكني أعيش مرحلة جديدة في حياتي كلها سلام وهدوء، وأخذت بريك لنفسي بعيدًا عن السوشيال ميديا، ولمست مدى حب الناس لي والإعلام والميديا وجمهوري الغالي قد إيه خوفهم عليا، بشكركم على محبتكم، لكل من اطمأن وسأل عني أنا بخير، وأعمل على شغل جديد ورؤية جديدة ومتشوقة لكم كتير».