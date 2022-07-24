إجلاء آلاف الأمريكيين بسبب حرائق كاليفورنيا: النيران مرعبة «فيديو»

ذكرت وكالة أنباء رويترز، في تقرير قبل قليل، أن حريق غابات غرب متنزه يوسمايت الوطني في ولاية كاليفورنيا اشتعل بين عشية وضحاها متأججًا بالحرارة الشديدة والغابات الجافة، وتحولت بسرعة إلى واحدة من أكبر الحرائق هذا العام وأجبرت آلاف السكان على إجلاء منازلهم، بحسب مسؤولي الإطفاء.

وقالت السلطات إن حريق أوك فاير، الذي تم احتواؤه بنسبة صفر بالمائة، كان يهدد بتدمير نحو 2000 منزل أمس، وتم إجلاء 3000 شخص، وبحلول اليوم ذكرت تقارير إعلامية أنه تم إبلاغ 6000 شخص بالمغادرة.

درجة الحرارة تعيق جهود مكافحة الحرائق

وقال تقرير نُشر في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إنه من المتوقع أن يظل الطقس حارًا اليوم مع رطوبة دنيا تتراوح بين 5 و10%، وهو ما يعيق جهود مكافحة الحرائق، كما أن معدل تدمير الأشجار والوقود الكثيف منتشر في جميع أنحاء منطقة الحريق.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، حالة الطوارئ في مقاطعة ماريبوسا بسبب حريق أوك.

ولاية إيداهو تشهد سقوط ضحايا من رجال الإطفاء

وبشكل منفصل، في ولاية إيداهو، لقي اثنان من رجال الإطفاء مصرعهما بعد تحطم طائرتهما الهليكوبتر، أمس، بينما كانا يكافحان حريقًا يسمى Moose Fire في منطقة ريفية بالقرب من حدود مونتانا، وفقًا لمكتب شرطة مقاطعة ليمهي.

وشهد العام الماضي أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق في كاليفورنيا من حيث المساحة الإجمالية المحترقة، حيث تم تدمير أكثر من 4 ملايين فدان «1.6 مليون هكتار» وأكثر من 10000 منزل وهياكل أخرى.

وقتل ما لا يقل عن 33 شخصًا، واشتعلت النيران في أكثر من 10 ملايين فدان بالعديد من الولايات الغربية.