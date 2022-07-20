يوليو 2022 شهر صعب على العالم.. حرائق وصيف ساخن وفيروسات

يسجل شهر يوليو الجاري رقما قياسيا جديدا في الحرائق التي حدثت حول العالم، في بريطانيا وإسبانيا والمغرب، وتسجيل ارتفاع بدرجات الحرارة في فرنسا في موجة حر هي الأسوأ في البلاد منذ أربعينيات القرن الماضي، ولا يريد المرور إلا بعد أن يسجل أيضا ظهورا جديدا لفيروس ماربورج في غانا.

فيروس جديد

وحصد الفيروس روح شخصين في غانا غرب إفريقيا وإصابة 98 شخصا مع عزلهم في الحجر الصحي وسط مخاوف من انتشار الفيروس الذي يعد سريع الإصابة ويسب الحمى والألم والإسهال والقيء والنزيف الحاد، ويدخل الفيروس ضمن عائلة فيروس إيبولا الفتاك بحسب منظمة الصحة العالمي التي أوضحت أن سبب الفيروس القرود الخضراء الإفريقية الواردة من أوغندا و ظهر أول عام في عام 1967 ويتنقل المرض للأشخاص عبر الخفافيش، وذكرت الصحة العالمية «توصف ملامح المرضى في هذه المرحلة بملامح مرسومة أشبه بالأشباح، بعيون غائرة، ووجوه خالية من التعبير مع خمول شديد».

حرائق في أوروبا

وشهدت المغرب حرائق واسعة شمال البلد للعام الخامس على التوالي بسبب ار تفاع درجات الحرارة، وكبدت الحرائق البلد الإفريقي الواقع أقصى غرب القارة خسائر في مساحات من الغابات أكثر من 2300 هكتار، وشملت الحرائق مناطق العرائش وتطوان ووزان وشفشاون مع إجلاء 1325 أسرة من 19 قرية.

صيف ساخن جدا في أوروبا

تمر القارة العجوزة بفصل صيف لا تحسد عليه بعد ارتفاع درجات الحرارة في ثاني موجة حر في شهر واحد وحرائق ممتدة شملت البرتغال وإسبانيا (شبه الجزيرة الإيبرية) وفرنسا وبريطانيا وهولندا واليونان.

ودفعت موجة الحر السياح إلى الهرب من البلاد ونقل إقامتهم وسط تدخل الإسعاف في البلاد لحل مشاكل انتشار الحرائق.

فرنسا

غطى الدخان في فرنسا 11 ألف هكتار من الغابات، وأعلنت الأرصاد الجوية الفرنسية وضع 15 منطقة غرب البلاد في أعلى درجات التأهب وسط توقعات بأن يكون الصيف الحالي الأكثر خر في تاريخ فرنسا مع تسجيل درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة بشكل متكرر.

البرتغال

سجلت البرتغال أعلى درجات حرارة الصيف الحالي تجاوزت الـ 40 درجة في صيف تسبب في حرائق جنت على 15000 هكتار في قرى وسط البرتغال

إسبانيا

وأقصى غرب أوروبا في إسبانيا ابتلعت الحرائق 4400 هكتار من الأراضي مع إجلاء 3000 شخص وتسجيل درجات حرارة قاربت الأربعين في إشبيليه ومدريد ودون بينيتو.