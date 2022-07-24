«التعليم العالي» تحذر طلاب الثانوية من الكيانات الجامعية الوهمية

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إن الوزارة نشرت قائمة تشمل كافة الجامعات الحكومية والمعاهد والجامعات الخاصة والجامعات الأهلية والدولية، والتي حصلت مسبقا على التصاريح اللازمة بتعليم الطلاب، مشددا على ضرورة أن يعلم بها كافة الطلاب قبل التقديم على معاهد غير معتمدة من قبل الوزارة.

ضرورة النظر على قائمة المعاهد والجامعات

وطالب «عطا»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، الطلاب بضرورة التروي قبيل التقديم على الالتحاق في الجامعات أو المعاهد حتى لا يتضرروا حال الالتحاق في المعاهد أو الكليات غير معترف بها «ياريت قبل ما الطالب يفكر يروح أي جامعة يبص على قائمة الوزارة، حتى لا يتعرضوا للنصب».

وأوضح أن الطلاب وبعد حصولهم على درجاتهم يحق لهم الدخول على موقع التنسيق ويبدأوا في تسجيل رغباتتهم في كل المعاهد الخاصة والحكومية الموجودة على مواقع التنسيق الخاصة بالوزارة«الدولة موفره كل أنواع التعليم للطالب، وياريت ميفكرش يروح لأي كيان دون الموجود على الموقع الرسمي للوزارة».

لجنة ضبطية

وأكد أن الوزارة تستقبل الشكاوى من المواطنين ممن قد يتعرضوا إلى النصب في المعاهد أو الكليات غير المعتمدة من قبل الوزارة، حتى وبعد التحاقهم بها، مستطردا: «مجرد ما بيجيلنا أي شكوى أن فيه كيان وهمي بنبعت لجنة ضبطية قضائية لزيارة المقر، ثم إغلاق تلك الكيانات على الفور».