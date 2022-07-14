معلومات عن الـ6 جامعات التكنولوجية الجديدة.. الدراسة في سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي العالي والبحث العلمي عن بدء الدراسة بـ6 جامعات تكنولوجية جديدة العام الدراسي الجديد، حيث ستقدم كوادر فنية مُدربة جيدًا تتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، وذلك ضمن المرحلة الثانية للجامعات التكنولوجية الجاري تنفيذها بالمحافظات وتشمل «الغربية، برج العرب، أسيوط الجديدة، السادس من أكتوبر، شرق بورسعيد، وطيبة الجديدة».

الجامعات التكنولوجية الجديدة 2022

تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الجامعات التكنولوجية الجديدة وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي:

ـ تقدم الجامعات التكنولوجية الجديدة برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية.

ـ تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% من إجمالي عدد المقبولين.

ـ تقبل الجامعات طلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يُعادلها، وكذلك خريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين.

ـ ضرورة اجتياز جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اختبارات القبول.

الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية

- الدبلوم العالي المهني، والبكالوريوس المهني، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص الذي يلتحق به الطالب.

ـ تشمل الجامعات التكنولوجية الجديدة برامج «الصناعات المعدنية، الخشبية، الهندسية، الإلكترونية، الكهربية، صناعات الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، والسياحة والنقل».

معلومات عن جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

- البرامج الدراسية بالجامعة تلبي احتياجات سوق العمل العالمي والمحلي.

- جرى إنشاء الجامعة على مساحة 65.100 متر مربع.

- تكلفة إنشاء وتجهيز الجامعة بلغت 500.2 مليون جنيه.

- جرى تجهيز الجامعة بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والورش.

- تُقدم برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية.

أبرز النقاط عن جامعة 6 أكتوبر

- واحدة من 6 جامعات تكنولوجية تشملها المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية للجامعات الست بلغت قيمتها 3.5 مليار جنيه

ـ بدء الدراسة بها بداية من العام الدراسي الجديد 2022/2023.

ـ تشمل برامج «تكنولوجيا البناء والتشييد وتكنولوجيا المياه والبيئة والتلوث.

- تكنولوجيا الأجهزة الكهربية والإلكترونية.

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

ـ تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والأنظمة الكهربية.

- تكنولوجيا الصناعات الكيميائية.

- التخصصات الصحية.

معلومات عن جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

- جرى إنشاء الجامعة على مساحة 70.140 متر مربع.

- تكلفة إنشاء وتجهيز الجامعة بلغت 645.7 مليون جنيه.

- تجهيز الجامعة بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والورش.

جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية

- تم إنشاء الجامعة على مساحة 130.368 متر مربع.

- تكلفة إنشاء وتجهيز الجامعة بلغت 738.5 مليون جنيه.

- تجهيز الجامعة بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والورش.