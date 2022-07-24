شريف رمزي يحذف صورته مع إحدى أقاربه: مش عايز وجع دماغ

اضطر الفنان شريف رمزي، إلى حذف الصورة التي تجمعه بإحدى الفتيات المراهقات، من حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، بعدما زعم البعض أنها ابنته.

وكان شريف رمزي قد نشر صورة تجمعه بفتاة صغيرة، مصحوبة بتعليق منه بأنه غير قادر على تصديق أن الطفلة الصغيرة كبرت، الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وتواصلت «الوطن» مع شريف رمزي، الذي قال إن هذه المراهقة ليست ابنته ، ولكن قريبة له، وقام بحذف الصورة بسبب التعليقات الغريبة التي استقبلها.

واستطرد بقوله: وجدت من يقول بسم الله ماشاء الله، بنتك عروسة، ومنهم من قال إنها ابنتي من زيجة سابقة، ولم أكن أتحدث عنها، بخلاف الاتصالات التي تلقيتها بشأنها.

فجأة لقيت نفسي كبرت وأب لبنوتة في سن مراهقة

وتابع بقوله: حذفت الصورة فوراً، لا أريد وجع دماغ، فجأة لقيت نفسي كبرت وأب لبنوتة في سن مراهقة.

شريف رمزي، متزوج من الفنانة ريهام أيمن، ولديهما طفل وطفلة لا يتجاوز عمرهما السنوات الخمس.

شريف رمزي يُحذر متابعيه من شخص ينتحل صفته

وكان الفنان شريف رمزي، حذر مؤخرًا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، جمهوره ومتابعيه من أحد الأشخاص، والذي قام بانتحال شخصيته، و«النصب» باسمه من أجل أمور غير أخلاقية، قائلًا: «في شخص منتحل شخصيتي وبيتكلم باسمي بقاله كام يوم من أرقام وحسابات مختلفة خارج مصر، وبيطلب من بنات وممثلات طلبات مش كويسة وبينصب عليهم».