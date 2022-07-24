القبض على شاب متهم بقتل والده وإلقاء جثته على الطريق العام في قنا

تمكنت مباحث مركز قنا، من ضبط شاب قام بقتل والده خنقا وألقى جثته على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، أمام قرية البيجية التابعة لمركز قنا، وبحسب التحريات الأولية، تبين وجود خلافات بين الابن والأب، قام على إثرها الجاني بتنفيذ جريمته.

إخطار بالقبض على المتهم

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد القبض على «حازم.ع.ع»، 22 سنة، مقيم الحجيرات، لقيامه بقتل والده بسبب خلافات عائلية بينهما.

كانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثة على طريق «مصر - أسوان» الزراعي أمام نجع البيجة بقرية أولاد عمرو التابعة لدائرة مركز قنا.

العثور على جثة على الطريق

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قنا إلى مكان البلاغ وتبين العثور على جثة شخص يدعى «عبد العاطي .ع» على الطريق الزراعي أما نجع البيجة بقرية أولاد عمرو، وبها أثار شنق.

ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.