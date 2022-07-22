كشف هوية جثة برميل البترول في نيل قنا.. موظف بالسكة الحديد

نجحت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، في كشف هوية جثة عثر عليها مساء أمس الخميس، متفحمة داخل برميل مغلق بجوار مرشح مياه بقرية الحمر والجعافرة بقوص.

وكشفت التحريات الأولية أن الجثة لموظف بالسكة الحديد يدعى عبدالباسط أحمد أبو المجد، 52 عاما، مقيم بقرية الكراتية في قوص، تغيب من صباح الأمس وتم العثور عليه جثة متفحمة داخل برميل مواد بترولية مغلق بنهر النيل بجوار مرشح المياه بقرية الحمر والجعافرة في قوص.

أسرة المتوفى تتعرف عليه في المشرحة

وقال مصدر أمني إن أسرة المتوفى تعرفت عليه داخل المشرحة.

كانت الأجهزة الأمنية والأهالي، عثرت مساء أمس، على جثة شاب مجهول الهوية متحللة، داخل برميل محكم الغلق بحديد، في نهر النيل.

العثور على جثة متحللة داخل برميل

تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا من الأجهزة الأمنية والأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية متحللة داخل برميل، في نهر النيل بقرية الحمر والجعافرة بقوص.

تم انتقال الأجهزة الأمنية الى موقع الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .