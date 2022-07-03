رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة قنا.. خطوات بسيطة

استقبل طلاب التعليم الفني بمحافظة قنا خبر اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بحالة من الترقب والقلق، ليسرع أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة قنا، حيث سيتم الحصول على النتيجة هذا العام إلكترونيًا فقط ولن يتم إعلانها من خلال المدارس والإدارات التعليمية بكل محافظة مثل كل عام.

رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة قنا

ويمكن لطلاب شهادات الدبلومات الفنية بمحافظة قنا بمختلف أقسامها «الفني والزراعي والفندقي والصناعي»، معرفة النتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 من خلال رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة قنا، عن طريق الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم من هـنـا، حيث يسجل الطالب الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، ثم يكتب اسمه ورقم جلوسه، لتظهر درجات كل مادة مع اسم الإدارة التعليمية التابع لها الطالب والمحافظة.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن في وقت سابق، اليوم الأحد، نتيجة شهادات الدبلومات الفنية بمحافظة قنا، التي يمكن الحصول عليها إلكترونيًا.