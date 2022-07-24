وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة في الأسبوع الأول من أغسطس.. «مفيش الخميس»

أكد الدكتور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، موضحا أن كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعلان أوائل الثانوية العامة 2022 يوم الخميس، وعلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يوم السبت، لا أساس له من الصحة.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. الأسبوع الاول من أغسطس

وقال وزير التربية والتعليم في منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه سجري اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، كما أعلن مسبقا.