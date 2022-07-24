وزير التعليم: طالب الثانوية سيحصل على درجاته المستحقة.. ولن يتساوى المجتهد والغشاش

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل طالب في الثانوية العامة سيحصل على درجاته التى يستحقها، ولن يتعرض أى طالب للظلم، مشيرًا إلى أن أعمال تصحيح الثانوية العامة 2022 ما زالت مستمرة، بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أى أخطاء، وأوضح أن جميع أسئلة الامتحانات جاءت طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية، واعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

نتيجة الثانوية العامة 2022 مؤمنة

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن نتيجة الثانوية العامة 2022 مؤمنة، ولا يمكن التلاعب بها، وجميع أعمال تصحيح الثانوية العامة 2022 تسير بصورة منتظمة دون أى معوقات، لافتًا إلى رصد ما يقرب من 71 حالة غش في امتحانات الثانوية، وجميعها جرى تحويلها إلى الشؤون القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الطلاب الغشاشين، موضحًا أنه لا يمكن بأى حال مساواة الطلاب المجتهدين بالغشاشين.

التعليم تحدد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022

وتابع وزير التعليم، قائلًا إن موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، سيبدأ بعد 15 يومًا من اليوم التالي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، والمنتظر أن تعلن نهاية الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، مؤكدًا أن رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022، تبلغ 300 جنيه لكل مادة، موضحًا أن أعمال تقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة، وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا، وتودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للحصول على نتيجة الثانوية العامة من هنا.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 20 أغسطس المقبل

وأضاف شوقي أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، سوف تعقد يوم 20 أغسطس المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على الطلاب والقائمين على الامتحانات، منوهًا بأن امتحانات الدور الثاني ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.