إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة نقل على طريق الفرافرة بالوادي الجديد

أصيب 7 أشخاص، مساء اليوم الأحد، جراء انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفرافرة في الوادي الجديد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الداخلة الفرافرة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص ونقلهم إلى مستشفى الداخلة.

انتقال الإسعاف لموقع الحادث

ودفع مرفق إسعاف الوادي الجديد بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، والذين تنوعت إصاباتهم بين كدمات وجروح مختلفة وكسور في أنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص منهم إسلام سمير حسن، 24 سنة، وأحمد جابر عليوة، 26 سنة، ومصطفى فتحي عليوة، 19 سنة، وهاني السيد علي، 28 سنة، ومحمد جابر عليوة، 27 سنة، ومحمود حسين أحمد، 30 سنة، بكسور مختلفة في أنحاء الجسم.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين في الحادث في حالة صحية مستقرة، عدا حالتين يجري إجراء الفحوصات اللازمة لهم وخضوعهما إلى الأشعات اللازمة.

انتقال الشرطة لمكان الحادث

ووجه اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، بانتقال سيارات الشرطة والخدمات الأمنية إلى مكان الحادث، وأعادت قوات الشرطة الحركة المرورية إلى الطريق مرة أخرى بعد توقفه جزئيا بسبب وقوع الحادث وتجمع عدد من المواطنين في مكان الحادث.

وتحفظت الشرطة على السيارة في مكان الحادث وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.