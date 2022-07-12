وفاة سيدة وابنتيها إثر تناول طعام فاسد في الوادي الجديد 

لقيت سيدة وطفلتيها مصرعهما وإصابة الزوج والابن من أسرة واحدة، بحالة تسمم حاد، وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تلقي اللواء، محمود فاروق، مدير أمن محافظة الوادي الجديد، إخطاراً من مستشفى الخارجة التخصصي، يفيد وصول 5 حالات تسمم من اسرة واحدة حاول انقاذ الزوجة وطفلتيها ولكن سرعان ما لقوا مصرعهم على الفور، وتم تحويل الزوج وابنه إلى مستشفى أسيوط الجامعي لمحاولة إنقاذهما، ومقيمين بمنطقة حي المحابس قسم شرطة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

مصدر طبي يؤكد حالة التسمم

وأكدت مصادر طبية، أن الأسرة بالكامل وصلت إلى المستشفى في حالة إعياء شديد ومنهم الأم والطفلتين، ولكن كانت فشلت محاولات إنقاذهم، وتوفى في الحال الأم ميادة ناصر ناجى وابنتها لؤلؤ طارق عبد المجيد، وجني، وتحويل الزوج ونجلة مالك إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

الإسعاف تنقل المصابين

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وقامت بنقل أفراد الأسرة، إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وانتقل ضباط مركز شرطة الخارجة، إلى المستشفى لسؤال المصابين عن أسباب التسمم، حيث أكدوا على تناولهم طعام ومشروب تم إعداده في المنزل خلال رابع يوم العيد، ولم يتناولوا أي شيء من الخارج.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُحيلت إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيق.