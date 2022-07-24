أحمد الفيشاوي يصور البوسترات الدعائية لفيلم الدعوة عامة (فيديو)

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو له أثناء تصوير البوسترات الدعائية، لفيلمة الجديد الدعوة عامة.

وعلق أحمد الفيشاوي علي الفيديو قائلا: «والله وكنت هتقع يا فيشاوي.. من تصوير دعاية فيلم الدعوة عامة، من إنتاج الطاهر برودكشن يوسف الطاهر، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، إخراج وائل فرج، بطولة أحمد الفيشاوي، محمد عبدالرحمن، وأسماء أبو اليزيد، فيلم صيف 2022».

فيلم الدعوة عامة، يشارك فية أمام أحمد الفيشاوي الفنانة أسماء أبواليزيد، ومحمد عبدالرحمن «توتا»، تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة والكوميديا، وبدأ التحضير له منذ عامين تقريبًا، وهو من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، إخراج وائل فرج.

أحمد الفيشاوي يتعاقد على فيلم رهبة

أعلن أحمد الفيشاوي الشهر الماضي، تعاقدة على فيلمه الجديد رهبة.

ونشر الفيشاوي، مجموعة صور له أثناء التعاقد، وعلق عليها قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم تعاقدت على فيلمي الجديد (رهبة) إنتاج شركة الجذور أيمن يوسف، تأليف محمد علام، أول فيلم للمخرج رضا عبدالرازق فيلم كوميدي جديد».