أحمد الفيشاوي يتعاقد على فيلم رهبة

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تعاقده على فيلمه الجديد رهبة.

ونشر الفيشاوي مجموعة صور له أثناء التعاقد، وعلق عليها قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم تعاقدت على فيلمي الجديد (رهبة) إنتاج شركة الجذور أيمن يوسف، تأليف محمد علام، أول فيلم للمخرج رضا عبدالرازق فيلم كوميدي جديد».

أعمال أحمد الفيشاوي

وانتهى الفيشاوي مؤخرا من فيلم راسيل، والذي يشاركه البطولة ومنة عرفة، وشادي سرور، وإكرامي هجرس، وندى علاء، تأليف وإخراج سمير صبحي، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق.

كما صوَّر أحمد الفيشاوي، فيلمًا جديدًا يحمل اسم الدعوة عامة، أمام أسماء أبواليزيد، ومحمد عبدالرحمن «توتا»، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، كما كشف عبر حسابه على «إنستجرام»، استعداده لعمل فني جديد، من خلال صورة نشرها في أثناء قراءة السيناريو.