أحمد الفيشاوي يثير الجدل في أحدث ظهور له.. «تاتو ومايوه ورسالة غامضة»

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، مجموعة صور له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهو يرتدي مايوه، يظهر جميع التاتو الذي يغطي جسده، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهوره ومتابعيه.

أحمد الفيشاوي يرتدي المايوه

وكتب أحمد الفيشاوي، تعليقًا على الصور التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام قائلًا: «من صغر سني وأنا عارف أنا مين وفخور».

واعتبر بعض متابعي الفيشاوي، الصور، رسالة غامضة يوجهها لأحد الأشخاص، وفي الوقت الذي حرص عدد من متابعيه على الاستفسار عن سر هذه الكلمات والشخص الموجهة له، عبر عدد آخر منهم على دعمهم إياه وتأكيدهم أنهم يحبون الفيشاوي بكل حالاته.

أحمد الفيشاوي: ناقصني أشوف صلاح

وفي الأيام الماضية، استعرض أحمد الفيشاوي مهاراته في لعب الكرة خلال وجوده في صالة الجيم، معلقًا عليها: «ناقصني بس أشوف صلاح، في الإشارة إلى لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح».

ويصور الفيشاوي حاليا، المشاهد المتبقية له في فيلم الدعوة عامة، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ويشاركه البطولة أسماء أبو اليزيد، ومحمد عبد الرحمن توتا الذي أجرى مؤخرًا عملية جراحية في القلب داخل أحد المستشفيات.