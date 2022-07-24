ربة منزل تشعل النار في نفسها لخلافات مع زوجها بالطالبية

أشعلت ربة منزل النار في نفسها، نتيجة خلافات زوجية مع زوجها بمنطقة الطالبية، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، واستمع رجال المباحث لأقوال زوجها، الذي أكد أنها أشعلت النار بنفسها، وتمكن الأهالي من إخماد الحريق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

حروق بنسبة 60%

ورد بلاغ للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من مستشفى قصر العيني، بوصول سيدة 32 سنة مصابة بحروق بنسبة 60% من الجسم.

مشادة كلامية

بالانتقال إلى محل الواقعة، جرى التقابل مع زوجها سائق توكتوك 32 سنة، وقرر أنهما حال تواجدهما بشقة والده في الطالبية، حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية، اشترت إثرها جركن نفط من موان بالشارع محل الواقعة، وصعدت لسلم العقار، وأشعلت النيران بنفسها، وتمكن الأهالي من إخمادها.

جرى إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.