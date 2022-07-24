ضبط 5 آلاف عبوة عصير مجهولة المصدر في حملة تموينية بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل الوزارة، من ضبط أكثر من 5000 عبوة عصير مجهولة المصدر في أحد المخازن بسوهاج.

ضبط 5000 عبوة عصير مجهولة المصدر

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث تموين سوهاج بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 5000 عبوة عصير مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط 200 كرتونة عصير بأحد المخازن

وبالانتقال والفحص، تبين ضبط 200 كرتونة عصير بأحد المخازن، بكل لفة 27 عبوة عصير مجهولة المصدر، غير مدون عليها أية بيانات، بإجمالي أكثر 5000 عبوة عصير، وتم التحفظ على المضبوطات وتشميع المخزن، لحين بيان نتيجة عينات المضبوطات وبيان مدى سلامتها وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.