انتهاء 192 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الإنتهاء من 192 مشروع في مختلف القطاعات حتى الآن داخل مراكز المحافظة المختلفة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

انتهاء 192 مشروعا بمبادرة «حياة كريمة»

وأوضح محافظ سوهاج أن المشروعات المنتهية جاءت بواقع: 71 مشروعا بقطاع الصحة شملت تطوير وإنشاء نقاط الإسعاف، ورفع كفاءة وحدات صحية، و46 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة شملت: إنشاء وتطوير مراكز شباب، وملاعب خماسية، وأسوار لمراكز الشباب، و8 مشروعات بقطاع الري شملت: إنشاء كباري جديدة على المصارف والترع.

ووجه المحافظ باستمرار العمل في باقي المشروعات بالتوازي في مختلف القطاعات، وأكد أن بنسب التنفيذ متفاوتة وتصل إلى 90% وأكثر في بعض المشروعات.

انتهاء 20 مجمعا حكوميا بسوهاج

وأضاف «الفقي» أنه تم الانتهاء من 20 مجمع خدمات حكومية، و 25 مجمع خدمات زراعية، و16 مشروعا لمد وتدعيم شبكات المياه، و6 مشروعات تضامن اجتماعي تمثلت في تطوير ورفع كفاءة عدد من الوحدات الاجتماعية، مؤكدا على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أي معوقات.