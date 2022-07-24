انتهاء 25% من أعمال مشروعات غرب طهطا وجرجا الصناعية في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تنفيذ عدد من مراحل المشروعات التنموية بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا بمحافظة سوهاج، حيث بلغت نسبة التنفيذ بشبكات المياه والصرف الصحي 35.3%، و 26% لأعمال الكهرباء والاتصالات، و 54.3% لأعمال شبكة الغاز الطبيعي، وبالنسبة للمنطقة الصناعية بغرب جرجا، بلغت نسبة التنفيذ لإجمالي الأعمال 25% .

المحافظ يتابع أعمال المناطق الصناعية

وجرى ذلك خلال اجتماع عقده اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية غرب طهطا، وغرب جرجا، بتكلفة إجمالية مليار و605 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما جرت مناقشة أبرز المعوقات لمشروع تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية «مياه شرب، وشبكات حريق، وصرف صحي، وكهرباء، واتصالات، وغاز طبيعي» بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا، وغرب جرجا بمحافظة سوهاج.

الالتزام بالمعايير التنفيذية للمشروعات

وشدد محافظ سوهاج على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء تنفيذ المشروع، والذي يعد نقلة نوعية كبيرة للمناطق الصناعية بسوهاج، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، والاهتمام بدورها كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ودعم الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم.

حضور الإجتماع

وحضر الاجتماع أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن «أخميم، وجرجا، وطهطا»، كذلك مديري المناطق الصناعية، وممثلي هيئة التنمية الصناعية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، والاتصالات.