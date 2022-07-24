حسين الجسمي يحتفل بدرجاته العلمية: «محطات مضيئة وشهادات أعتز بها»

احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بدرجاته العلمية التي حصل عليها مؤخرا.

ونشر حسين الجسمي، مجموعة صور له خلال حصولة على أوسمة وشهادات للدرجات العلمية، وعلق عليها: «محطات مضيئة.. وشهادات عُليا نعتز ونفخر بها كإماراتي عربي، والدكتوراة الفخريّة من قِبَل منصات أكاديمية ورسمية على مستوى العالم، الدكتوراة الأولى من أكاديمية الفنون في مصر، والثانية من جامعة كيب بريتون الحكومية الكندية».

حسين الجسمي يطرح سري برق

وطرح مؤخرا الفنان الإماراتي حسين الجسمي من ألحانه وغنائه، أغنية جديدة بعنوان «سرى برق»، من اللون الغنائي الإماراتي، حمل توزيعا موسيقيا مميزا تعاون به الجسمي مع حسام كامل، الذي قام أيضا بإعداد المكساج والماستر.

وتقول كلمات الأغنية:

سرى برق من شرق شاق الخبير وهيض فؤاده وحث المسيرعلى بدع جيلن عليه الوصوف شنف له من الناس رجلن بصير بصير ايتهايا اذا حل حالمن الغزر درا ولا له نظيراذا الوقت دور علينا رحاهنشير الإكابر وحنستشير».

الجسمي يحيي حفلا غنائيا في عمان الجمعة المقبلة

ويستعد حسين الجسمي للتوجه إلى العاصمة الأردنية عمّان، ضمن جولته العربية لعام 2022، خلال الأيام المقبلة؛ لإحياء الحفل المرتقب يوم الجمعة 29 يوليو ضمن فعاليات عمّان Live Nights 22، الذي أعد له برنامجا غنائيا مميزا أمام الجمهور الأردني.