أنوشكا: «أول مرة أشتغل قبضت 30 جنيه»

تحدثت أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية في عيد ميلاد إذاعة «ميجا إف إم» الـ12، عن مدى حبها للإذاعة، وقالت إنها من مستمعي الإذاعة المصرية حتى الآن، وبشكل دائم.

أنوشكا وعملها مع محمد سلطان

كما استرجعت أنوشكا ذكرياتها، وقالت: «أول عمل عملته في حياتي كان إعلان، وغنيت فيه وخدت 30 جنيه ساعتها، وخصموا مني 3 جنيه ضرايب، وأول عمل فني عملته كنت كورال في أغنية للحن للأستاذ محمد سلطان».

وأضافت أنوشكا: «أول مرة وقفت قدام كاميرا كان مع المخرجين فتحي عبدالستار وشكري أبوعميرة في برامج تليفزيونية، ويوم ما دخلت مبنى التليفزيون كان عندي 15 سنة، كنت عيلة جدا، وكنت مبهورة جدا بمبنى التليفزيون وقولت إمتى يا رب هدخل المبنى ده، أنا شخصية عامة ومشهورة، وهيفضل طول الوقت ماسبيرو صرح عظيم ليه هيبته وأهميته، ولو الحيطان والسلالم نطقت، هتقول كلام كبير أوي».

ميجا إف إم وراديو هيتس

جدير بالذكر، أن محطتي ميجا إف إم وراديو هيتس، التابعتان لشبكة إذاعات راديو النيل، تحتفلان بمرور 12 عاما على انطلاق أول بث إذاعي لهما، يوم 24 يوليو سنة 2010، ويشارك في الاحتفال كل مذيعين المحطتين في فترة مفتوحة تمتد على مدار اليوم، ليتحدث كل منهم عن ذكرياته مع إذاعتي «ميجا» و«هيتس»، وأهم البرامج التي تم تقديمها، بجانب الحديث عن الكواليس والمفارقات التي حدثت على الهواء أو خارج البث.