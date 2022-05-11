أسبوع الفنانين والمشاهير في المحاكم.. أبرزهم أنوشكا وريم البارودي

شهدت المحاكم المختلفة حضورا لافتا من جانب الفنانين والمشاهير خلال أحداث وقضايا الأسبوع الجاري، سواء بين بعضهم البعض أو بينهم وبين مواطنين آخرين، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل القضايا التي يشارك فيها العديد من الفنانين والمشاهير في الأسبوع الحالي.

تغريم جار الفنانة أنوشكا مبلغ 10 آلاف جنيه بسبب كلب

في يوم الأحد الماضي، محكمة جنح أكتوبر قضت بتغريم جار الفنانة أنوشكا والمتهم بالسب والقذف، مبلغ 10 آلاف جنيه عن التهمة الأولى، و100 جنيه عن التهمة الأخرى، إلى جانب تعويض مؤقت بالحق المدني قدره 5 آلاف جنيه، ويأتي ذلك على خلفية مشادة كلامية بين الطرفين بسبب كلبيهما وترك المتهم لكلبه يسير دون سلسلة داخل الكمبوند الذين يسكنون فيه، وفقاً لما قالته الفنانة أنوشكا في التحقيقات.

بلاغ من أشرف زكي ضد محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة

أول أمس الإثنين، تقدم محامي الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ببلاغ في قسم شرطة الدقي ضد محمود مهدي زوج الفنانة منة عرفة، يتهمه فيه بالتشهير به كنقيب للمهن التمثيلية وبزوجته «روجينا» سواء من خلال المواقع الإخبارية والإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي.

تأجيل استئناف اليوتيوبر الشهير أحمد حسن في قضية التحرش

أمس الثلاثاء، قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل حكمها في استئناف اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، على تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه بسبب اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات تدعى «سما» عبر الرسائل الخاصة إلكترونياً، إلى جلسة 8 من شهر يونيو المقبل.

رفض استئناف الفنانة ريم البارودي في قضية ريهام سعيد

اليوم الأربعاء رفضت المحكمة الاقتصادية الاستئناف الذي قدمته الفنانة الشهيرة ريم البارودي بسبب تغريمها مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه بتهمة السب والقذف للإعلامية الشهيرة ريهام سعيد أثناء أحد البرامج التليفزيونية.