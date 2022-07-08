وائل الفشني يكشف كواليس مشاركته في طريق الكباش.. وسر جملة أنوشكا له

كشف المطرب والمنشد وائل الفشني، خلال لقائه مع صائدة الأسرار الإعلامية إيمان أبوطالب، في حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض على قناة الحياة، عن كواليس مشاركته في حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر.

الفشني: أجهز حاليا لأغنية راب باسم «يخسرك»

وقال الفشني إنه قد قابل مع الفنانة أنوشكا في نهاية حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، «قالت لي ده هيفضل في تاريخك»، موضحا أن مشاركته في حفل طريق الكباش شرف كبير، وحاليا يعمل على التجهيز لأغنية راب تحمل اسم «يخسرك».

الفشني: أحب أحمد مكي جدا في الراب وأسمع أغنيته أغلى من الياقوت باستمرار

وواصل: «أحب أحمد مكي جدا في الراب وأسمع أغنيته أغلى من الياقوت باستمرار في سيارتي»، وكشف الفشني عن رأيه الصادم في المهرجانات، قائلا إنها تسبب له تلوث سمعي، لكنه يستمع إلى أوكا وأورتيجا، مضيفا أنه شاهد لهما حفلا غنائيا في فرنسا وكان قويا جدا.

جدير بالذكر أن البرنامج بالخط العريض يذاع الجمعة كل أسبوع في تمام الثامنة مساءا، على قناة الحياة.